Paradistas de la Feria del Libro afirman que "los libros no mueren con la casa"

Joan Ferrer, paradista de la librería Reus - París - Londres en la Feria del Libro de Ocasión Antiguo y Moderno ha asegurado esta mañana que "los libros no mueren con la casa y con el propietario, sino que siguen su vida"."Cuando se cierra una casa o una biblioteca, nosotros nos preocupamos y cuidamos de que continúen", ha afirmado. La 74ª edición de la Feria del Libro de Ocasión, Antiguo y Moderno ha concluido hoy en el Paseo de Gracia de Barcelona, consolidándose como la feria de libros antiguos más antigua de Europa.