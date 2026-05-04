'Las Ovejas Detectives' llega a los cines el próximo viernes 8 de mayo

Madrid, 4 de mayo de 2026.
El próximo viernes 8 de mayo llega a los cines 'Las ovejas detectives', comedia de misterio con Hugh Jackman como un pastor que cada noche lee novelas policíacas a su rebaño sin sospechar que entienden mucho más de lo que parece. Dirigido por Kyle Balda, director de otros largometrajes como 'Minions' o 'Gru 3: Mi villano favorito', este largometraje cuenta con Ernesto Alterio y Cristina Castaño como dobladores de los dos animales protagonistas.
