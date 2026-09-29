Óscar Jaenada estalla contra el bipartidismo: "PP y PSOE son lo mismo"

Bilbao, 29 de septiembre de 2026. El actor Óscar Jaenada no ha dudado en pronunciarse de forma contundente sobre el actual panorama sociopolítico español, en la presentación de 'Kill Jackie' la nueva serie en la que participa, mostrando su claro respaldo a las recientes movilizaciones ciudadanas tras el desahucio de Maricarmen. Al ser preguntado por las protestas que han sacado a la gente a las calles y plazas de Madrid y del resto de España durante los últimos días, el intérprete ha lamentado profundamente no encontrarse en la capital para poder participar. "Hacía tiempo que no tenía pena de estar en Madrid, pero estos tres o cuatro últimos días sí me hubiera gustado estar allí", ha confesado, defendiendo que la movilización ciudadana es la única vía de cambio: "Solo el pueblo salva al pueblo". En esta línea, Jaenada ha mostrado su absoluto hartazgo con la clase política dirigente y ha cargado duramente contra el modelo tradicional, al que acusa de perpetuar los problemas sociales independientemente de quién gobierne. "Estoy cansado de tanto bipartidismo, PP y PSOE son lo mismo. Unos se alían con Vox, los otros con Junts, pero son la misma mierda", ha sentenciado el actor.