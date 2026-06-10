La ópera 'Aida' de Verdi regresa al Teatro de la Maestranza de Sevilla

Sevilla, 10 de junio de 2026. La ópera 'Aida', de Giuseppe Verdi, regresa al Teatro de la Maestranza de Sevilla 13 años después y lo hará con seis funciones --los días 20, 23, 24, 26 y 27 de junio (20,00 horas) y el día 28 (19,00 horas)--. La dirección musical corre a cargo de Daniele Callegari, quien "ha tenido la suerte de haber ya dirigido 22 óperas del genio de Verdi", con Paco Azorín al frente de la escenografía e iluminación. De este último, el maestro italiano ha reconocido "no haber visto nunca una puesta en escena tan limpia, tan coherente y tan enganchada a la palabra".