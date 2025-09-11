La obra 'Poeta [perdido] en Nueva York' quita la "máscara de poeta" a Federico García Lorca

La sala Jardiel Poncela del Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa busca a Lorca en 'Poeta [perdido] en Nueva York', un nuevo espectáculo teatral que muestra "un Federico que quizás conocemos menos, muy lejos del Federico mártir y víctima". El director y actor de la compañía El Aedo Teatro, Jesús Torres, que interpreta al poeta, ha explicado que esta obra muestra busca "quitarle la máscara de poeta a Federico" y mostrar al hombre detrás del mito, revelando sus dudas, soledades y contradicciones.