La obra en las cubiertas de la Catedral de Málaga alcanza su ecuador y terminará en 2027

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, y la de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, junto al obispo de Málaga, José Antonio Satué, y el deán de la catedral, José Manuel Ferrary, han visitado las obras de las cubiertas de la Catedral, que iniciadas en abril de 2024, tienen como fecha de finalización prevista finales de 2027.Se trata de una "intervención integral que supone una de las actuaciones patrimoniales más destacadas de la historia de este valioso templo, joya del Renacimiento español", han señalado las consejeras.