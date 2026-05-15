La obra de Begoña Caamaño: un ejercicio que "desestabilizó" los mitos clásicos

Santiago de Compostela, 15 de mayo de 2026. Las dos novelas que publicó Begoña Caamaño ('Circe ou o pracer do azul' y 'Morgana en Esmelle') reúnen cuestiones comunes, como la reinterpretación de mitos clásicos, como son 'La Odisea' o la leyenda arturiana. A su vez, están atravesadas por la propia mirada de la viguesa, con un marcado carácter feminista que impregnó su producción literaria. "Begoña Caamaño reescribe --yo digo desescribe-- dos mitos que son muy importantes en toda la cultura universal. Lo que hace es desestabilizarlos completamente", explica Marilar Aleixandre en una entrevista concedida a Europa Press. Su visión es paralela a la de María López Sández: "Escribir ficción muchas veces sirve para revelar verdades de un hecho mucho más profundo y lúcido".