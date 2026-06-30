Nuevo plan estratégico, nuevos estatutos entre los retos de UCLM

Toledo, 30 de junio de 2026. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha analizado lo que le resta de mandato al frente de la institución académica, considerando que este 2027 será trascendental debido a momentos clave que afrontará la entidad, como la puesta en marcha de un nuevo plan estratégico, la consolidación de los nuevos estatutos y la puesta en marcha del nuevo contrato programa como marco de financiación con el Gobierno castellanomanchego que, en cualquier caso, tendrá que ir "al alza" con respecto al vigente.