La nueva entrega de Super Mario inaugura la cartelera de abril

Madrid, 1 de abril de 2026. La nueva película basada en el Universo Super Mario llega este miércoles a los cines españoles precedido de una recaudación de taquilla mundial de 1.100 millones de euros. 'Super Mario Galaxy. La película', basada en el popular videojuego de Nintendo, está dirigida por Aason Horvath y Michel Jelenic y cuenta con las voces de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Keegan-Michael Key, Jack Black, Brie Larson y Benny Safdie que darán vida a sus protagonistas animados. (Fuente: Universal Spain/acontrafilms/20th Century/Films B.)