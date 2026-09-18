Una nueva entrega de 'Resident Evil', 'Coyote vs. ACME' y 'Tiempo de victoria', ya en cines

Madrid, 18 de septiembre de 2026. La cartelera cinematográfica se renueva esta semana con propuestas de distintos géneros, entre las que destaca 'Resident Evil', nueva adaptación de la popular saga de terror y videojuegos, junto a 'Coyote vs. Acme', que lleva a la gran pantalla el enfrentamiento entre el conocido personaje de los Looney Tunes y la compañía Acme. Completan los estrenos 'Tiempo de victoria', 'En la zona gris', 'Operación Teherán' y 'Sus hijos', que amplían la oferta con historias de diferentes registros. (Fuente: Youtube)