Madrid, 20 de noviembre de 2026. La cartelera de este viernes 20 de noviembre llega marcada por el regreso al universo de Panem con la precuela de 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', que encabeza los estrenos de aventuras y ciencia ficción. El drama tiene también presencia destacada con 'El mal padre', 'El director' y 'Rose'. La comedia llega de la mano de la francesa 'Ooh La La! ¿Quién lo hubiera pensado?', mientras que 'Citas' apuesta por las relaciones personales y sentimentales. Completan las novedades 'Hechos probados' y 'Sucia', que amplían la oferta cinematográfica de la semana. (Fuente: Diamond/ david Jiménes/ Caramel films/ Cine con Ñ)