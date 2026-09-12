Las Noches del Patrimonio llenan Toledo y Cuenca de arte, historia y creatividad

Toledo, 12 de septiembre de 2026. Toledo y Cuenca, las dos ciudades patrimonio de Castilla-La Mancha, han vivido la primera de las dos jornadas de sus Noches del Patrimonio, una cita que ha ofrecido música y teatro y ha permitido acceder a espacios que forman parte de la historia de Toledo, como el Antiguo Hospital de Tavera, San Juan de los Reyes o las Cuevas de Hércules. Espectáculos inmersivos de luz y sonido o visitas nocturnas a la Catedral de Cuenca son otras de las actividades para los conquenses.