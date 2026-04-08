Nicole Wallace protagoniza ‘La casa de los espíritus’: “Para ganar derechos necesitas 100 años"

Madrid, 8 de abril de 2026. El 29 de abril llega a Prime Video 'La casa de los espíritus', nueva adaptación de la aclamada novela homónima de Isabel Allende. Protagonizada por Nicole Wallace, Alfonso Herrera y Dolores Fonzi, esta "dolorosa historia real" recorre a través de cuatro generaciones de mujeres varias décadas de un país sudamericano marcado por la convulsión política, la lucha de clases y una "una red patriarcal violenta que han vivido millones de mujeres". Para ganar un derecho se necesitan 100 años, pero para que te los quiten hace falta un día", asegura Nicole Wallace en una entrevista concedida a Europa Press, donde lamenta que, aunque aunque el relato se despliega a lo largo de varias décadas del siglo XX, 'La casa de los espíritus' "podría ser perfectamente lo que estamos viviendo ahora mismo".