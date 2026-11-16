Natalia Verbeke ensalza la evolución de las comedias románticas en 'Citas'

Madrid, 16 de noviembre de 2026. Natalia Verbeke considera que las comedias románticas han evolucionado en la manera de representar a las mujeres. La actriz hispanoargentina, que protagonizó en 2002 la emblemática 'El otro lado de la cama', observa ahora determinados aspectos de aquella película de forma diferente. "Viéndola un poco con distancia, encuentro momentos bastante machistas", reconoce la intérprete, que regresa al género con 'Citas, la película', que llega a los cines este viernes 20 de noviembre.