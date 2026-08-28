El musical 'Las 9 musas' despide el Festival Internacional de Teatro de Mérida

Mérida, 28 de agosto de 2026. La obra 'Las 9 musas' cierra el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con un exigente reto musical. El montaje cuenta con un reparto íntegramente femenino encabezado por Angy Fernández, Carmen Conesa, Nerea Rodríguez, Míriam Queba, Clara Alvarado, Noemí Gallego, María Pascual, Erika Bleda y Andrea Guasch. La propuesta suma además una orquesta de cuatro mujeres tocando en directo sobre el escenario, bajo la dirección compartida de la actriz Xénia Reguant y su padre, Ricard Reguant. (Fuente: Festival de Teatro de Mérida)