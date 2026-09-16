El Museo Thyssen suma alrededor de 360 obras donadas o prestadas por Francesca Thyssen

Madrid, 16 de septiembre de 2026.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que el Gobierno "da un paso de gigante" para hacer posible el Museo Thyssen "de las próximas décadas". "Un museo más grande, más abierto y más capacidad para acercar el arte a la ciudadanía", ha señalado. El ministro ha asegurado que Francesca Thyssen plantea la donación de "186 obras de arte contemporáneo valoradas en más de 15 millones de euros". Además, plantea un "préstamo gratuito de otras 179 obras, valoradas en otros 10 millones de euros".