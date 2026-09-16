El Museo Thyssen se amplía con una segunda sede para la colección de Francesca

Madrid, 16 de septiembre de 2026. El Gobierno cederá a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza el Palacio de Hielo y del Automóvil de Madrid para la ampliación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que desplegará YBA 21, la colección de arte contemporáneo de la fundación creada por Francesca Thyssen. Un proyecto cuya rehabilitación será financiada y promovida por el Ministerio de Hacienda con un presupuesto estimado de más de 70 millones de euros, según ha anunciado este miércoles el ministro de Hacienda, Arcadi España.