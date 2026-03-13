El Museo de los Sentidos prevé atraer hasta 20.000 visitantes al mes en su nueva sede de Madrid

Madrid, 13 de marzo de 2026. El Museo de los Sentidos abre este viernes las puertas de su nueva sede en Madrid con la previsión de atraer entre "15.000 y 20.000 visitantes al mes" y alcanzar una facturación cercana "a los 2 millones de euros" en su primer año de actividad. Así lo ha asegurado la Sales and Marketing Coordinator del Museo de los Sentidos en Madrid, Fabiana Mesa, que ha explicado que el proyecto busca ofrecer una experiencia diferente dentro de la oferta cultural de la capital a través de más de 30 instalaciones inmersivas.