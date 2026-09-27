El Museo de la Mar de Valencia recupera la memoria "marinera" de los Poblados Marítimos

Valencia, 27 de septiembre de 2026. El Museo de la Mar de València recupera la memoria de los Poblados Marítimos de la ciudad con este nuevo espacio museístico en el que se rememoran los antiguos oficios, las tradiciones y la vida que durante años se desarrolló en esta zona de la ciudad en torno a la pesca. "Es un museo muy didáctico, pero sobre todo es un museo que tiene la vocación de recuperar la memoria y creo que eso es lo más importante. Por ello se pretende recuperar el testimonio tanto de las personas como de las de las instituciones, de las tradiciones, de los oficios que conformaban el mundo pesquero de esta parte de Valencia", ha explicado Javier Martí, jefe de sección de museos y monumentos del Ayuntamiento de Valencia.