Publicado 12/09/2026 9:03:36 +02:00CET

Museo Lázaro Galdiano expone esculturas al aire libre durante Apertura Madrid Gallery Weekend

Madrid, 12 de septiembre de 2026. El Museo Lázaro Galdiano se convierte en sede de Apertura Madrid Gallery Weekend. En la exposición al aire libre 'Entre la retícula y la vida' se podrán ver obras de 11 artistas de las galerías de Arte Madrid, la Asociación de Galerías de Arte Moderno y Contemporáneo de Madrid. La coordinadora del equipo de Arte Madrid, Inés Muñozcano, de Frenesi Fine Arts, ha explicado que la exposición "Entre la Retícula y la Vida" que se desarrolla en el Museo Lázaro Galdiano como parte de Apertura Madrid Gallery Weekend, iniciativa que ha alcanzado su 17ª edición y que reúne a 60 galerías de arte contemporáneo y moderno en la capital.