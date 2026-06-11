El 'Museo del Kolor' de Okuda albergará la colección del artista, talleres y exhibiciones

Santander, 11 de junio de 2026. El artista urbano Óscar San Miguel, conocido en todo el mundo como Okuda, asume el reto de convertir el Palacio de Cortiguera de Santander en el 'Museo del Kolor', un proyecto que supone "volver a los orígenes" y ofrecer su "legado personal" a su ciudad natal. Lo hará rehabilitando y recuperando un edificio histórico en avanzado estado de deterioro tras décadas cerrado y que dará cobijo a la colección de arte "única y muy distinta" que ha construido durante sus 30 años de trayectoria profesional.