El Museo de Bellas Artes de Sevilla programa una gran retrospectiva de Juan de Mesa

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha presentado este lunes la programación del Museo de Bellas Artes de Sevilla para 2026 que incluye una gran muestra retrospectiva de la obra de Juan de Mesa con ocasión del 400 aniversario de su fallecimiento.Con más de una treintena de obras, esta antológica, que se inaugurará a finales de año y podrá verse hasta marzo de 2027, "se enmarca en una de las principales líneas de trabajo de la pinacoteca centrada en la investigación, revisión y actualización de los principales artistas de la Escuela Sevillana, del Barroco que le ha llevado a dedicar muestras a Francisco Pacheco, Bartolomé Esteban Murillo, Juan Martínez Montañés, Juan de Valdés Leal y Pedro Roldán, entre otros", según ha detallado Del Pozo.