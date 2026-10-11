El Museo Bellas Artes de Bilbao mantiene la entrada gratuita con motivo de su reapertura

Bilbao, 11 de octubre de 2026. El Museo de Bellas Artes de Bilbao afronta su primer fin de semana de actividad tras la reciente apertura de sus instalaciones, ampliadas por los arquitectos Norman Foster y Luis María Uriarte. Tras las primeras jornadas, el director del museo, Miguel Zugaza, ha celebrado que "está viniendo mucha gente", destacando que el público asimila con una "intuición natural" la nueva relación entre los edificios gracias al Atrio de Arriaga, convertido ahora en "nexo y tarjeta de presentación del museo". Con motivo de esta reapertura, el recinto mantendrá la entrada gratuita hasta el próximo miércoles 14 de octubre. A partir de esa fecha, el centro abrirá los siete días de la semana y presentará una entrada combinada con el Museo Guggenheim.