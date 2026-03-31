Museo de América acoge 'Nación Trans', una muestra que visibiliza la diversidad trans

Madrid, 31 de marzo de 2026. El Museo de América acoge el programa 'Arte, Memoria y Diversidad Trans' con motivo del Día Internacional para la Visibilidad Trans que se celebra este 31 de marzo. El programa incluirá conferencias y mesas redondas, a las que se suma la exposición 'Nación Trans', una muestra fotográfica que ofrece una visión de la discriminación que sufren algunas mujeres por su género en América Latina. El fotógrafo y comisario de la exposición, Antonio López Días, ha explicado que la muestra "habla de mujeres que son discriminadas por su género, por ser transgénero, mujeres e indígenas". Además, ha destacado que una de sus cualidades más relevantes es "la resiliencia. La expoisición y el resto del programa se podrán visitar en el Museo de América a partir del próximo 9 de abril.