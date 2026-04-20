Muere el mítico actor argentino Luis Brandoni a los 86 años

Madrid, 20 de abril de 2026. El actor argentino Luis Brandoni ha fallecido este lunes a los 86 años tras varios días internado en un hospital después de sufrir una caída en su domicilio, según informa 'La Nación'. "Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura", ha anunciado la cuenta oficial de X de Multiteatro, propiedad del empresario y amigo Carlos Rottenberg. (Fuente: Netflix, Disney+, Multiteatro)