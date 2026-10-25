Muere el cineasta José Luis García Sánchez, Oso de Oro en Berlín por 'Las truchas'

Madrid, 25 de octubre de 2026. El director de cine José Luis García Sánchez ha muerto este domingo a los 85 años en Madrid, según han confirmado fuentes de la Academia de Cine a Europa Press. El realizador ganó el Oso de Oro en Berlín por 'Las truchas' en 1978, cuando ganó el premio ex aequo junto a Emilio Martínez-Lázaro ('Las palabras de Max') y a Tomas Muñoz ('Ascensor'). (Fuente: Academia de Cine/Cervantes Virtual/Festival de Cine de Madrid FCM-PNR/Literatura Andaluza en Red/Cines Zoco Majadahonda)