Muere Bonnie Tyler, la cantante de 'Total Eclipse of the Heart', a los 75 años

Madrid, 9 de julio de 2026. Bonnie Tyler, cantante británica conocida por éxitos como 'Total Eclipse of the Heart', 'Holding Out for a Hero' o 'It's a Heartache', ha fallecido a los 75 años. Su fallecimiento fue confirmado a través de un comunicado publicado en la página web oficial de la popular diva galesa: "La familia y el equipo de Bonnie anuncian con gran pesar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada". (Fuente: Bonnie Tyler/Europa Press/Starlite/Vevo)