Los mosaicos de la Ínsula de Neptuno de Itálica recuperan su esplendor tras su restauración

Santiponce (Sevilla), 17 de julio de 2026. La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha presentado en el Conjunto Arqueológico de Itálica, en Santiponce (Sevilla), la restauración de dos de los principales mosaicos de la Ínsula de Neptuno, una de las edificaciones más importantes del yacimiento que se ubica en el circuito de visitas públicas y la única que ocupa una manzana completa de 5.000 m2 de superficie, formando parte de la ampliación urbana promovida por Adriano.