Montserrat Guiu: "Intentamos que este festival tenga una visión horizontal"

Montserrat Guiu, miembro del equipo organizador del Festival Internacional de Cortometrajes de Barcelona "El tamaño no importa", ha manifestado en declaraciones a Europa Press que "aquí mezclamos las obras, es decir, puede ir una obra de un estudiante al lado de una obra de alguien conocido. Así tratamos que haya una cierta visión horizontal".Estas declaraciones se enmarcan en el último día del certame, que llega hoy a su fin tras 3 días en los que se han proyectado un total de 38 cortos.El festival ha alcanzado en 2026 las 14 ediciones y ha tenido como gran novedad la realización de una retrospectiva dedicada al director y productor austríaco Bernhard Hetzenauer, toda una eminencia del mundo del cortometraje, que ha venido a Barcelona a presentar una trilogía de cortos que hablan sobre la violencia en México, país en el que ha vivido 15 años.