Monsieur Periné llegan a España con 'Instrucciones para ser feliz'

Madrid, 9 de julio de 2026. El grupo Monsieur Periné, formado por los colombianos Catalina García y Santiago Prieto, se encuentra en España, inmerso en una gira de más de 35 fechas en la que recorrerán Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Conciertos en los que además están presentando al público su quinto álbum 'Instrucciones para ser feliz', un trabajo compuesto por diecinueve temas que pasan por el pop, los ritmos caribeños o los sonidos más alternativos, y que lanzaron el pasado 30 de abril.