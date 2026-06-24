Mónica Naranjo triunfa en el Orgullo de Icónica Santalucía Sevilla Fest ante miles de personas

Sevilla, 24 de junio de 2026. La Plaza de España de Sevilla se ha convertido este miércoles en el epicentro de la tolerancia y la música con la celebración del 'Orgullo en la Plaza', un multitudinario evento enmarcado en el Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 que ha colgado el cartel de entradas agotadas. La cantante Mónica Naranjo ha liderado una noche concebida para "celebrar la diversidad" en la capital hispalense, con una gran fiesta abierta y participativa que ha combinado música en directo y espectáculo.