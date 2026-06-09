Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo llega a Netflix el próximo 10 de julio

Madrid, 9 de junio de 2026. Casi tres décadas después de uno de los hechos que más han marcado la historia reciente de España, el documental Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo reconstruye el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular a manos de ETA en julio de 1997. El estreno tendrá lugar el próximo 10 de julio, y contará como testimonio destacado con el del rey Felipe VI, que interviene por primera vez en una producción de estas características. (Fuente: Netflix)