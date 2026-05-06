Mehcad Brooks, sobre videojuegos violentos: "Los de disparar son malos, más en EEUU"

Madrid, 6 de mayo de 2026. Este viernes 8 de mayo llega a los cines 'Mortal Kombat 2', la secuela de la cinta de 2021 de Simon McQuoid, que vuelve a ponerse tras las cámaras en la nueva adaptación de la sangrienta franquicia de videojuegos. La película, fiel al nivel gore del material original, cuenta con buenas dosis de violencia explícita en pantalla, algo sobre lo que sus protagonistas han reflexionado. "Yo diría que, en cierto modo, 'Mortal Kombat' es una forma de violencia respetuosa", ha expresado Mehcad Brooks.