Maxi Iglesias y Margarida Corceiro celebran que "hay menos prejuicio" hacia la salud mental

Madrid, 2 de junio de 2026. Este viernes 5 de junio llega a los cines 'Todo lo que nunca fuimos', adaptación cinematográfica de la exitosa novela homónima de Alice Kellen. Protagonizada por Maxi Iglesias y Margarida Corceiro y dirigida por Jorge Alonso, este largometraje relata la historia de amor entre Lea, una joven marcada por la muerte de sus padres, y Axel, el mejor amigo de su hermano, un romance que sus protagonistas anticipan que aborda "temas como la salud mental", la necesidad de verbalizar "lo que sientes" y la importancia de "pedir ayuda".