Marta Loza aborda la desigualdad en la crianza en 'Yo siempre a veces'

Madrid, 21 de abril de 2026. Este jueves 23 de abril se estrena en Movistar Plus 'Yo siempre a veces', serie creada por Marta Loza y Marta Bassols que competirá en la sección oficial de Canneseries. Ana Boga debuta en pantalla dando vida a Laura, una joven madre que se enfrenta a las vicisitudes de la crianza en un contexto marcado por la precariedad y las expectativas desiguales que se ciernen sobre ella y su pareja. "Simplemente por el hecho de ser padre te aplauden por cambiar un pañal", ha asegurado Loza.