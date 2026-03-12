Mario Casas ve extraño que ganadores del Goya se queden fuera y sí haya sitio para influencers

Madrid, 12 de marzo de 2026. Mario Casas ha abordado el debate abierto sobre la presencia de 'influencers' en eventos cinematográficos como la gala de los Premios Goya o el Festival de Málaga, que se está celebrando estos días. El actor ha afirmado que le resulta "extraño" que académicos, trabajadores de la industria o incluso ganadores de algún Goya se quejen de que "se han quedado fuera" de una ceremonia en la que sí hubo espacio para "creadores de contenido". Durante la presentación de su nueva película, 'Zeta', thriller de espías dirigido por Dani de la Torre que se estrenará el próximo 20 de marzo en Prime Video, Casas ha señalado que "hay sitio para todos", siempre que la asistencia de 'influencers' a eventos cinematográficos no implique la ausencia de trabajadores de la industria.