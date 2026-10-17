Marilia celebra 30 años en la música con una gira

TOLEDO, 17 de octubre de 2026. La cantante y compositora conquense Marilia, exmiembro de Ella Baila Sola, está inmersa en una gira para celebrar las tres décadas que lleva de carrera musical, en la que realiza un viaje del pasado al futuro "desde el corazón". "Hay muchísimas emociones que se despliegan porque está hecha con la visión de reconectar", añade. En una entrevista concedida a Europa Press, Marilia reconoce que es "una suerte" estar celebrando 30 años en la música. "Escribí mi primera canción con 11 años y lo que celebramos es la magia de una canción en el corazón de alguien y para mí eso era el sueño que tenía de pequeña", ha manifestado.