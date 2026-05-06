Maribel Verdú y Sofía Otero protagonizan el filme de terror 'Bajo Tus Pies'

Madrid, 6 de mayo de 2026. El próximo viernes 8 de mayo llega a los cines 'Bajo Tus Pies', el largometraje dirigido por Cristian Bernard y protagonizada por Maribel Verdú y Sofía Otero. La película narra la historia de una madre que se muda con sus hijos a una nueva casa, donde la comunidad de vecinos comparte el silencio frente a lo que sucede. Con esta premisa, la película plantea el debate entre ser consciente o no de lo que ocurre a nuestro alrededor. (Fuente: Europa Press / YouTube: Cine con Ñ)