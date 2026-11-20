Madrid, 20 de noviembre de 2026. El cantante Maluma ha vendido más de 30.000 entradas en menos de dos horas para sus conciertos en Madrid, logrando agotar las entradas para dos actuaciones en el Movistar Arena en apenas hora y media. Solo quedan entradas para la tercera fecha, según ha informado la organización. Los conciertos se enmarcan en la gira internacional 'Loco X Volver World Tour 2027', con la que el artista regresará a los escenarios de la capital española el próximo año y dentro de un itinerario que recorrerá más de 60 ciudades de todo el mundo. (Fuente: Maluma)