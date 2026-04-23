Malena Alterio: "Es terrorífico pensar que cada vez niños más pequeños tienen acceso al porno"

Madrid, 23 de abril de 2026. Tras su paso por el Festival de Málaga, donde se presentó dentro de la sección Series Fuera de Concurso, este viernes 24 de abril llega a Prime Video 'Cochinas'. Ambientada en Valladolid en el año 1998, la ficción sigue a Nines, una mujer conservadora que se ve obligada a tomar las riendas del videoclub de su marido en sus horas más bajas. Para salvar el negocio, Nines decide especializarse en el alquiler de películas porno, lo que de manera inesperada da pie a una liberación sexual tardía en el barrio, sobre todo entre las mujeres.