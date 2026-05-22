El Maestranza presenta 'Rigoletto' de Verdi y 'Bodas de Sangre' en su nueva temporada

Sevilla, 22 de mayo de 2026. El Teatro de la Maestranza de Sevilla ha presentado este viernes, 22 de mayo, la programación de su nueva temporada 2026/27, con propuestas de grandes títulos como 'Rigoletto', de Guiseppe Verdi, y 'La bohème', de Giacomo Puccini, y recitales de estrellas de la lírica como Ainhoa Arteta. Además, acogerá los tradicionales conciertos de Navidad y de Año Nuevo, por parte de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), el espectáculo 'La Pasión según San Mateo', de Johann Sebastian Bach, y la obra de Anderesen 'El patito feo' destinada al público infantil.