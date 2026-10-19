El Maestranza contemplará con 'Romeo y Julieta' una "tragedia shakesperiana"

Sevilla, 19 de octubre de 2026. El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá los días 23, 27 y 31 de octubre la ópera 'Roméo et Julette', de Charles Gounod, primera de la temporada, con producción del Teatro dell'Opera di Roma y basada en una de las célebres tragedias de William Shakespeare: un prólogo y cinco actos, con libreto de Jules Barbier y Michael Carré, que se estrenó el 27 de abril de 1867 en el Théâtre Lyrique de París, y representada por última vez en el espacio escénico del Paseo Colón en 2006.