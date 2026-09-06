Madrid se rinde a la música clásica con el II Festival Internacional de Piano 'Madrid a Tempo'

Madrid, 6 de septiembre de 2026. Madrid cierra este domingo una semana en la que la música clásica se ha convertido en la gran protagonista. El Festival Internacional de Piano 'Madrid a Tempo' ha culminado su segunda edición con la celebración del 'Concierto de clausura', albergado en el centro Casa de Vacas del parque del Retiro. Unos días "llenos de emociones, sorpresas y música", en los que un total de 14 participantes han podido crecer profesionalmente, a través de formación intensiva y actuaciones en escenarios "icónicos" como el Ateneo, el Palacio de Longoria o el Puente de Toledo, según ha explicado el director artístico del Festival, Mauricio Arroyo.