Luis Zahera ('Colisión') reflexiona sobre la crisis de 2008 y la situación de la vivienda

Madrid, 21 de octubre de 2026. El 30 de octubre llega a Netflix 'Colisión', un thriller de atracos dirigido por Daniel Sánchez Arévalo ('Rondallas', 'AzulOscuroCasiNegro') con Ramón Campos ('El caso Asunta', 'La favorita 1922') como productor ejecutivo y guionista. La trama se sitúa en plena crisis económica, después de que, en 2012, el Estado rescatara a los bancos, un marco sobre el que el reparto de la cinta, encabezado por nombres como Luis Zahera, Laia Costa o Karra Elejalde, ha reflexionado, comparándolo con la situación actual.