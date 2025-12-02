Luis Tosar: "Somos una democracia muy joven, aún nos queda mucho aprendizaje"

Este viernes 5 de diciembre llega a los cines 'Golpes', primer largometraje dirigido por Rafael Cobos, guionista de '7 vírgenes', 'La isla mínima', 'El hombre de las mil caras' y 'Modelo 77', entre otros. Protagonizado por Luis Tosar, Jesús Carroza y Teresa Garzón, este thriller de atracos ambientado en la transición utiliza el conflicto entre dos hermanos, un delincuente que quiere recuperar el cuerpo de su padre ejecutado durante el franquismo y un policía dispuesto a detenerlo, para abordar la memoria histórica, "la historia fratricida de este país" y la necesidad de "preservar la memoria" para una España "más libre y sana".