Lucho RK arrasa en la venta de entradas y suma nuevas fechas

Madrid, 15 de octubre de 2026. Lucho RK desata la locura entre sus fans. Una semana después del lanzamiento de su nuevo disco y tras el anuncio de su gira por España, este jueves han salido las entradas a la venta general. Y tal ha sido la euforia por «Sordo de un pie Tour», que el mapa de conciertos ha tenido que ampliarse al agotarse todas las localidades en la mayoría de ciudades. Su web oficial suma diecisiete citas con sold out, incluida la del Movistar Arena de Madrid. (Fuente: YouTube/Instagram)