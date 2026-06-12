Lola Índigo se corona en su regreso a Icónica Santalucía Sevilla Fest con Ana Mena de invitada

Sevilla, 12 de junio de 2026. El Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 ha acogido este jueves, 11 de junio, su cuarta jornada de festival con la participación de una de las artistas más esperadas de la edición: el regreso de Lola Índigo a la Plaza de España con su gira 'Romance de 1 Noche de Verano'. En esta cita tan especial con la capital hispalense, la cantante y también bailarina, ha tenido varios regalos para sus seguidores, entre ellos la aparición de Ana Mena en el escenario para presentar su nuevo single junto a Lola Índigo titulado 'Pa ti toa'.