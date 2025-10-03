Llega 'Nails', una comedia de un "club de mujeres libres" que huye de la "etiqueta" feminista

Tras su puesta de largo en el South International Series Festival, este lunes 6 de octubre llega a SkyShowtime 'Nails'. La comedia, dirigida y firmada por Araceli Álvarez de Sotomayor, sigue a cuatro mujeres de distinto estrato social y edad que deciden dar un cambio radical a sus vidas fundando el "club de las mujeres libres" en el salón de manicura donde comenzaron su amistad. A pesar de que el feminismo es ampliamente nombrado en la serie, tanto la creadora como las protagonistas prefieren no ponerle la etiqueta de feminista.(Fuente: Europa Press / YouTube)