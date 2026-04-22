Publicado 22/04/2026 19:10:42 +02:00CET

Llega 'El homenaje', serie póstuma de Eusebio Poncela: "Su verdad siempre estará con nosotros"

Madrid, 22 de abril de 2026. Este jueves 23 de abril SkyShowtime estrena 'El homenaje', último trabajo en ficción de Eusebio Poncela, figura fundamental del cine español que falleció a los 79 años en agosto del pasado año. El reparto coral de esta "historia de poder y de una familia complicada" ha recordado al intérprete de 'Arrebato' o 'La ley del deseo' como "genio y figura hasta la sepultura" por su voluntad de "morir actuando y rodeado de gente" en un rodaje marcado también por la conciencia de su delicado estado de salud. "Es un ser providencial, siempre lo ha sido. Su gran originalidad y su verdad son infinitas y siempre estarán con nosotros", señala Ángela Molina sobre Poncela en una entrevista concedida a Europa Press.