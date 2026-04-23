Librería Amapolas en octubre (Madrid) celebra el Día del Libro "como una fiesta"

Madrid, 23 de abril de 2026. Conmemorando este jueves 23 de abril el Día del Libro, los lectores llenan las librerías para cumplir con la tradición de regalar un libro en esta fecha. Aunque es más marcada en Cataluña, celebrando Sant Jordi, en otras ciudades como Madrid también se vive "como una fiesta", suponiendo un "aumento de ventas". Así lo ha manifestado, la librera y escritora Laura Riñón, anfitriona de la librería Amapolas en Octubre (Madrid), quien ha destacado que en su establecimiento "todos los días son el día del libro", aunque en esta jornada especial "los lectores salen a la calle y vienen a celebrar con nosotras un día que también es suyo".